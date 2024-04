12 aprile 1973 | buon compleanno Christian Panucci VIDEO

Leggi tutta la notizia su glieroidelcalcio

(Di venerdì 12 aprile 2024)Ha vestito le maglie di Genoa, Milan, Real Madrid, Inter, Chelsea, Monaco, Roma e Parma. È stato uno dei terzini destri più forti negli anni ’90 ed è stato uno dei protagonisti dei successi di Capello al Milan. Con i rossoneri vince due Scudetti, due Supercoppe Italiane, una Champions League ed una Supercoppa Europea. Anche con i Blancos vince tanto in Spagna e in Europa. Dopo le parentesi infelici ritorna a ricoprire un ruolo importante nei giallorossi con Capello prima e con Spalletti poi. Compie 51 annied uno dei suoi ex club gli ha fatto gli auguri sui social. Ecco il post: Auguri to our former flying full-back! #SempreMilan pic.twitter.com/RHTuriEUsN — AC Milan (@acmilan) April 12, 2024 Agli auguri della sua vecchia squadra ...