Masters 1000 Montecarlo 2024 | Djokovic | “Contento del mio gioco | so quali sono i miei obiettivi sul rosso”

(Di giovedì 11 aprile 2024) “È stata una partita molto fisica e anche oggi ho sofferto un po’ in campo. Tuttavia, mi piace il modo in cui sto giocando rispetto allo scorso anno. Penso di giocare un tennis migliore. È un processo e spero di continuare a vincere giorno dopo giorno, ma so qual è il mio grande obiettivo e dove voglio giocare il mio miglior tennis in questa stagione sulla terra battuta. Mancano ancora alcune settimane, ma finora mi sto godendo il modo in cui”. Lo ha detto Novakdopo aver sconfitto Lorenzo Musetti e aver conquistato un posto nei quarti di finale aldi. “Sto colpendo molto bene la palla, ho lavorato molto nelle ultime due o tre settimane con la mia squadra per quanto riguarda i movimenti e la posizione in campo. Ovviamente devo trovare equilibrio ed essere ...