(Di lunedì 8 aprile 2024) A sei mesi dall’inizio della guerra tra Israele e Hamas, l’di Gerusalemme ha ritirato i suoi soldati da, la città... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Le notizie sul conflitto Israele - Hamas di sabato 6 aprile, in diretta. Iran: «La vendetta è inevitabile, decideremo come e quando» (corriere)

Questa settimana sette operatori umanitari della World Central Kitchen (WCK) sono stati tragicamente uccisi in un attacco aereo israeliano mentre consegnavano cibo a Gaza . Il gruppo era composto da ... (ilfattoquotidiano)

Gaza, Israele si ritira da Khan Yunis: 'Guerra non è finita' - Israele si ritira dal sud della Striscia di Gaza, i soldati lasciano Khan Yunis. L'operazione militare però non è finita e l'attacco a Rafah, dove sono concentrati circa 1,4 milioni di civile, rimane.virgilio

Israele - Hamas, 'progressi nei negoziati al Cairo' - Progressi nei negoziati al Cairo sul rilascio degli ostaggi e il cessate il fuoco. Secondo quanto riferito dalla tv al Qahera, che cita una fonte egiziana, ci sarebbe un accordo sui tutti i principali ...virgilio

L'esercito israeliano lascia Khan Younis - A sei mesi dall'ìnizio del conflitto, Tsahal porta via i suoi dal sud di Gaza e lascia una brigata lungo il corridoio che taglia in due la Striscia. L'operazione a Rafah si allontana, le speranze per ...ilfoglio