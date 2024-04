Zelensky disperato | ora parla di sconfitta Nelli Feroci | non è la resa Ma considera perso l’Est

(Di domenica 7 aprile 2024) Roma, 7 aprile 2024 – Il pessimismo della ragione induce Volodymyra difendere il difendibile, rinunciando ai territori persi. È per mantenere la sovranità su quella parte di Ucraina non ancora occupata dai russi che il leader di Kiev si affida agli aiuti degli alleati occidentali. La pensa così l’ambasciatore Ferdinando, presidente dell’Istituto Affari internazionali (Iai). Ambasciatore, ieri l’ennesimo appellodi, che invoca aiuti militari. Gli alleati sono pronti a fornire contributi immediati? "Evidentemente ci sono difficoltà oggettive. Lo dimostrano proprio le reiterate richieste di Kiev. Il problema principale riguarda quello che finora è stato il principale fornitore di armi, cioè gli Stati Uniti. I repubblicani, infatti, stanno bloccando la ...

