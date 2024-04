Ucraina | Zelensky compra la lussuosa villa di campagna di Re Carlo in Gran Bretagna | la notizia subito virale nel web

Dopo settimane di attacchi russi, i sistemi di difesa aerea ucraini stanno per esaurire le proprie munizioni ”. È quanto ha detto oggi il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky . “Se continuano a ... (lanotiziagiornale)

Kiev, 7 aprile 2024 – I soldati ucraini “vengono attaccati in modo massiccio e direi anche regolarmente da bombe aeree guidate che spazzano via le nostre posizioni“. E’ l’allarme lanciato dal ... (ilfaroonline)