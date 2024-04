Il cambiamento climatico sta rallentando la rotazione della Terra

(Di domenica 7 aprile 2024) Impatto delsullaLo scioglimento delle calotte glaciali stala, potenzialmente ritardando l’intercalare di tre anni. Questo fenomeno impatta direttamente sull’orologio atomico, che deve allinearsi con la variazione naturale del giorno terrestre. Dimissioni di Massa degli Editori Accademici Editoririvista linguistica Sintassi hanno annunciato dimissioni in risposta ai cambiamenti imposti dal loro editore. Queste dimissioni si inseriscono in un trend emergente di proteste contro cambiamenti nei modelli editoriali. Anticorpi che Ringiovaniscono le Risposte Immunitarie Una ricerca rivela che anticorpi possono rigenerare le risposte ...

Milano, 3 apr. – (Adnkronos) – “Uno degli obiettivi di questo progetto è mettere insieme il maggior numero possibile di aziende private per risolvere alcuni piccoli e grandi problemi che riguardano ... (calcioweb.eu)

Come sta cambiando la sensibilità degli italiani sulle tematiche Esg Gli italiani sono sempre più attenti alla Sostenibilità , ma quali sono le ricerche più frequenti sul tema? Le risposte arrivano ... (sbircialanotizia)

Dengue, zika e usuto: il report europeo sulle nuove minacce sanitarie - Oltre a un possibile ritorno del covid altre patologie preoccupano le autorità sanitarie. L’Agenzia europea dell’ambiente ...iltempo

Le auto elettriche stanno riducendo la CO2 nella Bay Area e questa è un'ottima notizia - Nella Bay Area le emissioni di C02 si stanno riducendo di anno in anno. Merito delle auto elettriche certo, ma ancora non basta.auto.everyeye

I vigili del fuoco a caccia dell’anfibio perfetto per le alluvioni del futuro - I vigili del fuoco stanno sperimentando nuovi mezzi tecnici per far fronte a fenomeni meteorologici sempre più frequenti e violenti ...metronews