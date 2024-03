Pallanuoto Swim Project Codigoro serve il bis Battute Bolzano e Verona in volata

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 30 marzo 2024) Week end da incorniciare per la, poiché nel campionato di Promozione ha battuto l’Asdper 17 a 4 mentre nella categoria ragazzi si è imposta a12 a 11. Per la squadra di Promozione di mister Vecchiattini è stata la prima vittoria casalinga nonostante una partenza brillante, poiché alla fine del primo tempo laera avanti di 5 a 0 con i gol di Zampieri e Ferro su rigore e di nuovo Ferro da posizione boa, Drago e De Santis. Nel secondo quarto continua la striscia positiva con un parziale di 4-1, dove trovano la rete: Ferro con una doppietta in apertura e una doppietta di Cazzola.continua a subire tante espulsioni ma anche in inferiorità numerica riesce a difendere bene e lascia solo un goal ai ...