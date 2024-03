Viminale alza allerta luoghi sensibili

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di sabato 23 marzo 2024) 15.00 Il ministero dell'Interno ha disposto un ulteriore innmento delle misure di sicurezza in una serie di. La decisione è stata presa in conseguenza dell'attacco terroristico di Mosca, rivendicato dall'Isis in cui sono morte oltre 140 persone. L'innmento del livello d'riguarda idi preghiera (in particolare le sinagoghe), le ambasciate e gli hub principali dei trasporti, come stazioni ferroviarie e aeroporti. Lunedì è prevista una riunione del Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza.