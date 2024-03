Crossport | Fondazione Lazio in campo per i giovani migranti

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 23 marzo 2024) Giornata di inclusione a Formello, dove laS.S.1900, S.S.e Croce Rossa Italiana hanno realizzato una giornata di sport all’interno della cornice del progetto– “Crossing the Boundaries through Sport”, attraverso un triangolare con le squadre miste composte dalle due squadre della, ed una rappresentativa composta dadel Centro Polivalente Teobaldo Fenoglio di Settimo Torinese, gestito dalla CRI. Scopo del progetto è creare una collaborazione tra le istituzioni, le organizzazioni sportive, le fondazioni e le realtà associative dei quattro Paesi partner (Italia, Portogallo, Grecia e Spagna, i più toccati dai flussi migratori) e creare le condizioni per migliorare la vita dei. “Questo è il ...