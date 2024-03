Studio del PoliMi | anche l’agricoltura può inquinare

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 5 marzo 2024) Roma, 5 mar. (Adnkronos) – L’impatto delsull’inquinamento in Lombardia è paragonabile all’urbanizzazione, all’industria e ai trasporti. A rivelarlo è unodel Politecnico di Milano – pubblicato sulla rivista Chemosphere – che ha quantificato l?impatto legato ai terreni agricoli sulla distribuzione spaziale della concentrazione di polveri sottili (PM2.5) in Lombardia, mostrando come esso sia paragonabile a quello di altre fonti di inquinamento ben più note e studiate, come gli impianti industriali, l?urbanizzato o la rete stradale. Tale impatto paragonabile si è registrato non solo per le zone rurali, manelle aree più densamente popolate, hanno spiegato i ricercatori.Responsabili del progetto sono la professoressa Maria Brovelli e l?ingegnere Daniele Oxoli, del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale ...