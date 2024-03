Panico in un’autostrada dell’Ohio | due cavalli della polizia scappano e corrono “contromano” tra le auto

(Di martedì 5 marzo 2024) Duesmarriti seminano ilinstrada correndo “”. È successo negli Stati Uniti: i due animali interrompono il trafficostradale a Cleveland, in Ohio. Il video pubblicato dal Dipartimento dei trasportimostra i duerandagi che interromponointerstatale a Cleveland. Lo stesso Dipartimento dei trasportiscrive sul suo account YouTube che i duedi una “scuderiavicina” si sono liberati, sono fuggiti e hanno corso lungo l’strada, per poi essere recuperati e riportati sani e salvi nella loro scuderia “senza aver ...

Panico: Un grido di aiuto, di ribellione, di paura e di orgoglio: Panico: Un grido di aiuto, di ribellione, di paura e di orgoglio,il nuovo singolo di NICE in radio e sulle piattaforme digitali da venerdì 8 ...ligurianotizie

Il derby finisce in Questura: troppi tifosi del Catanzaro e quella scorta in autostrada…: E' di tredici poliziotti contusi il bilancio degli incidenti verificatisi ieri sera al termine del derby di Serie B tra Cosenza e Catanzaro.derbyderbyderby

Derby amaro - Scontri dopo Cosenza-Catanzaro, vertice in Questura per ricostruire la dinamica. Il McDonald’s diventato riparo tra le scene di Panico: Derby amaro Sui tafferugli scoppiati dopo il derby del San Vito Marulla nei pressi dello svincolo autostradale di Rende-Cosenza Nord, sarebbe in corso un vertice presieduto dal Questore di Cosenza Giu ...informazione