Diletta Leotta fisico scultoreo | qual è il suo segreto per una bellezza mozzafiato | lo fa ogni giorno

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di martedì 5 marzo 2024)assoluta regina di sensualità, il suo è unveramente: ecco cosa fa per mantenersi in forma – FOTOè ormai da mesi entrata in una nuova fase meravigliosa della sua vita, quella della maternità, risultando davvero felicissima; mentre la sua carriera si evolve sempre di più e le regala tantissime soddisfazioni, non mancano gioie anche nella vita privata. Ildietro alperfetto di: bomba di sensualità assoluta – cityrumors.itCon Loris Karius le cose vanno benissimo e i due, dopo essere diventati genitori, sono anche pronti a convolare a nozze; l’evento è già attesissimo e di certo sarà tra i più seguiti del mondo dello spettacolo italiano e non ...