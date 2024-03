(Di lunedì 4 marzo 2024) Sparatoria nel territorio diSud: ragazzo romdi strisciodopo una sparatoria a Piana del Sole. La sparatoria è avvenuta a via Vesime a(credits Google Maps) – Ilcorrieredellacitta.comPotrebbe trattarsi di una faida tra famiglie nomadi, quella che sta prendendo piede in questi giorni tra la zona die alcuni Comuni della sua provincia. Dopo la sparatoria dentro il campo nomadi dell’Albuccione a Guidoni, ancoratra le persone di etnia rom. A Piana del Sole, nella giornata di ieri, un ragazzo di 18 anni è statoda undi fucile in circostanze ancora del tutto misteriose. Ragazzo rom...

Roma, 18enne rom ferito alla testa da un colpo d'arma da fuoco: mistero sulla vicenda: l'episodio Il ragazzo faceva parte di una comunità rom che vive il quadrante di Roma Sud e proviene dai territori della Bosnia. Il giovane, appena 18enne, è stato colpito improvvisamente da un colpo d

Roma, paura a Piana del Sole: 18enne ferito di striscio con un colpo di fucile, indagano i Carabinieri: A Piana del Sole, Roma, un 18enne di origini bosniache è stato ferito di striscio alla tempia da un colpo di fucile. E' stato medicato all'ospedale Bambino Gesù. I Carabinieri indagano.