Ribaltone o no in Sardegna? Concluso lo scrutinio | i dati finali

(Di lunedì 4 marzo 2024) Dopo un parto lunghissimo è finalmente arrivato l'esito finale del voto che si è tenuto per le elezioni in. Come riferisce l'Ansa è stato infatti completato lodelle 19 sezioni che non avevano completato in tempo lo spoglio delle schede della sfida tra Alessandra Todde e Paolo Truzzu. “In base aiufficiosi il divario tra Todde e Truzzu si sarebbe ridotto a circa 1.600 voti. Un distacco non sufficiente per un, continuano ad assicurare dal campo largo”, quanto raccolto dall'agenzia di stampa, che ricorda anche che la stessa Todde parlava di una distanza compresa tra i 1.400 e i 1.600 voti. Fronte centrodestra le bocche sono cucite e si attendono i risultati ufficiali per valutare un possibile ricorso al Tar, anche se sembra difficile che si vada avanti nel caso in cui i numeri ...

