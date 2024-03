Nuoto | Simona Quadarella verso le Olimpiadi | “In gara non penso a Ledecky Nel 2028 voglio esserci”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 4 marzo 2024) Segnali splendenti da parte di. La mezzofondista romana è stata la stella più luccicante dell’Italia ai Mondiali diin corsia di Doha del mese scorso, riuscendo per la prima volta nella doppietta tra 800 e 1500 stile libero iridata, cosa che sfiorò soltanto nel 2019 a Gwangju. Un doppio successo che regala consapevolezza adi potersi giocare una medaglia alle prossimedi Parigi. L’azzurra si è concessa ad OA Sport per rispondere ad alcune domande tra passato, presente e futuro. Quanto è difficile preparare due eventi così importanti nell’arco di 5 mesi e pensi di avere ancora dei margini per abbassare i tempi? “Sicuramente è difficile preparare due eventi così importanti nell’arco di così poco tempo. Ovviamente bisogna fare delle rinunce: rinunciare magari ad ...