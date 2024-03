Lo scandalo degli ufficiali tedeschi intercettati | il Cremlino | «L’Occidente è coinvolto direttamente in Ucraina»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 4 marzo 2024) Le conversazioni intercettate tra generali dell’esercito tedesco, in cui si parla di potenziali attacchi al ponte di Kerch in Crimea, «mostrano il coinvolgimento diretto delnel conflitto in». Lo ha ribadito il portavoce delDmitry Peskov, scrivono le agenzie di stampa russe. In mattinata, l’ambasciatore tedesco a Mosca, Alexander Lambsdorff, è stato convocato presso il ministeroEsteri dopo la diffusioneaudio da parte di Russia Today, testata controllata dal. «L’ambasciatore tedesco è arrivato al ministeroEsteri russo, dove è stato convocato in relazione alla conversazione resa pubblica frasulla Crimea», scrive l’agenzia russa Ria Novosti, che pubblica anche ...