Call of Duty | Modern Warfare 3 | il Longbow è troppo potente secondo gli utenti

Il tanto atteso Call of Duty Warzone Mobile ha finalmente una data di uscita su iOS e Android. Il nuovo free to play sarà disponibile per la precisione dal 21 ... (gamerbrain)

Il miglior loadout per la Renetti in Call of Duty : Modern Warfare 3 consente di potenziare al massimo quest’arma secondaria. Già dotata di ottimo danno, rateo ... (game-experience)

Il miglior loadout per il BP50 in Call of Duty : Modern Warfare 3 è stato condiviso dal pro player FaZe Booya , che cerca così di dimostrare come sia uno dei ... (game-experience)

I requisiti per Call of Duty : Warzone Mobile sono stati confermati da Activision . Dopo l’annuncio della data di uscita del videogioco su dispositivi Mobile , ... (game-experience)

Le forze armate degli Stati Uniti cercano reclute tra i gamer: Per aumentare gli arruolati, esercito, marina e aeronautica sfruttano social, esport e videogiochi popolari, suscitando dibattiti sull'etica dell'iniziativa e l'età del pubblico coinvolto ...wired

Call of Duty Modern Warfare 3 e Warhammer 40.000: lo strano crossover è in arrivo: Call of Duty Modern Warfare 3 e Call of Duty Warzone riceveranno presto dei contenuti a tema con Warhammer 40.000, in un'interessante crossover. NOTIZIA di Giorgio Melani — 02/03/2024 Sembra proprio ...multiplayer

I giochi di Battle.net arrivano su GeForce NOW: pronti a giocare a Diablo IV e non solo: I primi giochi Battle.net che si uniranno a GeForce NOW sono disponibili per lo streaming questa settimana, tra cui Diablo IV, Overwatch 2, Call of Duty HQ e Hearthstone. Gli utenti che possiedono la ...techprincess