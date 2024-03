BB14 | i Play-in Gold iniziano con una sconfitta Ok BluOrobica

Serie B - BB14: domenica la prima dei Play-In Gold a caccia dei Draghi: I 30 punti della regular season, nel caso degli ospiti (ko al PalaBertelli di San Giorgio su Legnano solo con Piadena e Social Osa) inficiati dalle due vittorie tolte con i Tigers ...pianetabasket

Serie B - Altro rinforzo per la seconda fase: la BB14 accoglie Sam Kingsley Obiekwe: Dopo l'arrivo di Diego Isaia nel backcourt, un altro rinforzo per la Bergamo Basket 2014 alla vigilia dei Play-In Gold che iniziano domani alle 18 all'Italcementi contro la Sangiorgese. Sam Kingsley ...pianetabasket