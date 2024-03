Anche l’IA di Meta ha un problema con le persone bianche

Tempo di lettura: 2 minutiLa Sirio Salerno ’92 è già aritmeticamente prima nel girone e con il pass in tasca per le semifinali playoff ma non stacca affatto ... (anteprima24)

Cosa prevede l' Oroscopo di Paolo Fox per martedì 5 marzo 2024 ? Con la Luna che transita in Capricorno, si prospetta un'intensa giornata. I segni d'acqua ... (ultimora.news)

Xiaomi 14 e prevendita 14 Ultra (in regalo per tutti Watch 2 Pro da 249€): sfida a Galaxy S24, Pixel e iPhone con lenti Leica e molto altro: Scordiamoci gli smartphone Xiaomi economici: con la serie 14 e 14 Ultra, l'azienda punta a far concorrenza a Galaxy S24 e iPhone mettendo in campo specifiche veramente al top della produzione attuale.hwupgrade

La Hyundai IONIQ 5 si aggiorna al 2024, fra le novità Anche una batteria più grande: Hyundai ha migliorato Anche l’aerodinamica del veicolo, che ora vanta nuovi cerchi aerodinamici e uno spoiler posteriore esteso di 50 mm. All’interno ci sembra che la vettura strizzi l’occhio alla ...auto.everyeye

Google Pixel 8 Pro, offerta speciale con lo sconto Amazon: minimo storico: Lo smartphone super top di Google è in promo con un doppio sconto e risparmi 250 euro sul prezzo di listino. Ecco le caratteristiche e quanto costa.tecnologia.libero