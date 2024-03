Amici 2024 | a mezzanotte fuori gli inediti dei nove allievi di canto

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

Questa notte saranno pubblicati sulle piattaforme digitali gli inediti dei cantanti dell'attuale edizione di Amici di Maria De Filippi. Il talent è andato in onda ieri con la consueta fascia pomeridiana e in studio ha avuto come ospiti Emma Marrone e Mr. Rain, in attesa della fase finale, il serale. Nome e titolo degli inediti: Ayle – Il tuo nome Holden – Solo stanotte Kia – Iena Lil Jolie – Attimo Martina – Da quando non ho smesso di amarti Mida – Fight club Nahaze – Oro, oro, oro Petit – Tornerai Sarah Toscano – Mappamondo