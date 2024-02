Situazione sotto controllo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Sono stati due giorni di lavoro intenso per i tecnici del Consorzio di Bonifica Toscana Nord i cui impianti sono rimasti attivi soprattutto nella zona della costa per ridurre l’impatto delle piogge intense.lain Lunigiana. "Alcune segnalazioni soprattutto sul reticolo minore – dice il presidente, Ismaele Ridolfi – andato un po’ in sofferenza per alcune situazioni puntuali ma nulla che abbia compromesso la gestione. Le idrovore in Lunigiana non sono entrate in funzione: il livello del Magra è rimasto. Il territorio è stato tenutoosservazione dalle nostre squadre tecniche per tutta la durata dell’allerta. Abbiamo mantenuto un monitoraggio costante –linea – sia sui principali fiumi e torrenti sia sul reticolo ...