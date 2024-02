Si brinda Maremma | non solo rosso | triumvirato di consorzi in fiera

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Grosseto, 29 febbraio 2024 – Si scrive "MareMMMa, la natura del vino" e non è un refuso. Si scrive proprio così, con tre "emme" e tutte maiuscole perché ognuna rappresenta uno: "Toscana", "Montecucco" e "Morellino", ovvero iche daranno vita allain programma lunedì nel salone centrale del Granaio Lorenese, ad Alberese, all’interno del parco regionale. Giunta alla quinta edizione, la rassegna negli anni è cresciuta molto nonper il numero delle adesioni – che pure fanno registrare trend di crescita importanti – quanto soprattutto per l’autorevolezza che questo appuntamento si è disegnato nel pensiero degli addetti ai lavori fino ad attrarre anche wine lovers tutt’altro che nelle vesti di semplici curiosi, piuttosto di consumatori che sempre più scelgono i ...

