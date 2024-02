Primo sì al test psicologico per le toghe

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Ok, ilè giusto. Via libera della commissione Giustizia al Senato all'introduzione della valutazione psicoattitudinale per i candidati che entrano in magistratura

Alessandra Todde e Paolo Truzzu sono entrambi al 45,3% nella corsa per le regionali in Sardegna dove procedono a rilento le operazioni di caricamento dei dati ... (gazzettadelsud)

Tempo di lettura: 2 minutiÈ il giorno più lungo per il Governo. In Sardegna questa mattina è cominciato lo scrutinio per l’elezione del Presidente e del ... (anteprima24)

Los Angeles. “Finché gli Stati Uniti ci saranno, e ci saranno per sempre, non vi lasceremo mai soli”, ha detto con commozione e sicurezza il presidente (ilfoglio)

Giappone: produzione industriale a gennaio -7,5%: Lo scandalo sulle falsificazioni dei test di sicurezza della casa auto Daihatsu, controllata della Toyota, pesa sulla produzione industriale giapponese, che registra il maggior calo dal maggio 2020, ...ansa

La litografia High-NA ha visto 'la prima luce': ASML e Intel gongolano: La messa a punto della litografia High-NA da parte di ASML e Intel procede bene: è stato superato un passaggio fondamentale in vista di un'applicazione nella produzione in volumi di semiconduttori tra ...hwupgrade

SEGUE DALLA PRIMA. Quel dominio da scalfire: Certo non sarà facile, per il sempre ilare Fred Vasseur, governare una squadra che ha un separato in casa, noto all’anagrafe come Carlos Sainz: un altro test severo per il manager francese. Quanto a ...quotidiano