Nei panni di chi non vede | gli studenti del Buontalenti a lezione di disabilità visiva

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Firenze, 29 febbraio 2024 - “Come fate a vestirvi scegliendo i giusti colori, a truccarvi e ad usare i soldi al momento di pagare?”. Sono solo alcune delle domande fatte stamani da alcunidi quinta dell’alberghieroche hanno partecipato al progetto “Neidi chi non”. Un’iniziativa organizzata dall’Unione italiana ciechi e iponti di Firenze per “formare alla” i ragazzi che, presto, lavoreranno in un bar o in un ristorante, luoghi dunque dove facilmente dovranno misurarsi con le “diversità”. Alla mattinata di formazione hanno partecipato la dirigente del, Maria Francesca Cellai, il suo vice Adriano Ariani, Niccolò Zeppi, presidente provinciale Uic, e Sandra Minichini, formatrice Irifor e docente della primaria. ...