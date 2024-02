Napoli | Cerchione | “Piedi per terra Futuro? La società ha una parola in più con un altro tecnico…”

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Unconvincente quello che si è visto sul campo del Sassuolo. A Reggio Emilia non c’è mai stata partita per gli azzurri di mister Calzona che hanno sì conquistato il bottino pieno, ma addirittura realizzato ben sei reti. Una vittoria in trasferta che mancava da ben tre mesi. A tratti i tifosi hanno visto delle ottime cose in campo. Il giornalista Luca, in esclusiva, ai microfoni di ‘Notizie.com’Chi, però, vuole invitare tutti alla calma e con isaldamente perè Luca. La nostra redazione ha avuto il piacere di fare una chiacchierata con il giornalista e direttore di ‘1Station Radio‘.si è soffermato sulla vittoria di ieri sera, sulle prossime partite che attenderà ile soprattutto suldella ...