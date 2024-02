(Di giovedì 29 febbraio 2024) Da Zendaya che interpreta Chani fino ad Austin Butler nel ruolo di Feyd-Rautha, passando naturalmente per il Paul Atreides di Timothée Chalamet: scopriamo chi, diDue.Due di, il secondo capitoloispirata al romanzodi Frank Herbert e seguito del film, vincitore nel 2021 di sei Premi Oscar, è finalmente arrivato. Rispetto al primo film, questo sequel assume toni ancora più intensi, tragici, shakespeariani nel raccontare la lotta per il potere delle casate degli Atreides e degli Harkonnen, tra trame di palazzo ed epiche battaglie (qui la nostra recensione ...

" Denis è il mio Muad'dib piovra: è il grande cervello, con tentacoli come braccia, che vanno in qualsiasi direzione vogliano": intervista a Rebecca Ferguson , ... (movieplayer)

Dune - Parte Due: chi sono i nuovi e vecchi personaggi della saga di Denis Villeneuve: Da Zendaya che interpreta Chani fino ad Austin Butler nel ruolo di Feyd-Rautha, passando naturalmente per il Paul Atreides di Timothée Chalamet: scopriamo chi sono i personaggi, vecchi e nuovi, di Dun ...movieplayer

Box office Italia: come sta andando Dune: Parte 2 nei nostri cinema: In attesa del debutto nelle sale nord-americane previsto per domani 1 marzo, Dune: Parte 2 è arrivato al cinema in Italia: come sta andando al box office il nuovo film di Denis Villeneuve L'uscita ...cinema.everyeye

3 film sconosciuti di Denis Villeneuve che dovreste riscoprire: È tornato al cinema con un kolossal mastodontico che abbiamo adorato, come vi raccontavamo nella nostra recensione di Dune Parte 2, ma oggi vogliamo farvi riscoprire tre film di Denis Villeneuve meno ...cinema.everyeye