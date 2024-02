Diversità e inclusione in classe. Multietnicità contro i pregiudizi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 29 febbraio 2024) La nostra è unacomposta da tredici alunni, di cui sei di origine straniera, quindi il 40%. Alcuni di noi si conoscono dalle elementari, altri addirittura dall’asilo. C’è chi è arrivato in terza elementare come Andrea, che si è trasferito dall’Albania in Italia con la famiglia per motivi di lavoro. Poi c’è Diora che invece è nata proprio a Grosseto, i cui genitori sono entrambi albanesi, giunti in Italia dopo varie peripezie tra la Grecia e l’Albania. Anche Ylber, nato in Macedonia e trasferitosi a Marina all’età di 4 anni. Ma se l’albanese sembra essere la nazionalità straniera più cospicua in, vi sbagliate di grosso perché nella nostraè ben presente anche l’intercontinentalità. Avadhesh è nato in una cittadina a nord dell’India, precisamente Jhunijhunu, e a circa due anni era già parte della ...