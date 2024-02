Carriera finita | quattro anni per doping a Pogba | la stangata è definitiva

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Paulpotrebbe essere arrivato al capolinea della sua. La Procura Antiha accolto la richiesta di infliggere 4di squalifica al centrocampista francese dopo che era risultato positivo al testosterone prima della gara di campionato Juventus-Udinese dello scorso 20 agosto. Non è passata la linea difensiva secondo cui le sostanze fossero state assunte involontariamente. La Juve ha ricevuto in mattinata la notifica che conferma la squalifica del suo tesserato. Il giocatore fu sospeso in via cautelare dopo i test, in attesa del pronunciamento della Procura. Ora i legali del francese potrebbero impugnare la sentenza al Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna. Se però questa venisse confermata, la suasarebbe a un bivio.compirà 31 ...