ATP Acapulco | Flavio Cobolli eliminato dopo aver impensierito Tsitsipas

Una partita da cui imparare qualcosa.esce di scena a testa alta negli ottavi di finale dell'ATP500 di(Messico) contro il greco Stefanos(n.12 del ranking). Il tennista romano si è dovuto arrendere sullo score di 6-3 7-6 (6) e il rammarico c'è per come abbia giocato soprattutto il tie-break, trovandosi avanti di due mini-break (5-2). In quel momento è mancata concretezza e la maggior esperienza diha fatto la differenza. Sarà quindi l'ellenico ad affrontare l'australiano Alex de Minaur (n.9 del mondo) nei quarti di finale. Percomunque la soddisfazione di un percorso importante per la sua crescita, che gli ha permesso anche di guadagnare posizioni nella classifica mondiale (n.62 virtuale), ricordando il proprio cammino iniziato dalle ...

