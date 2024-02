Atalanta | la rabbia dell’ad Luca Percassi dopo il ko con l’Inter | “Partita condizionata da errori arbitrali”

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Bergamo, 29 febbraio 2024 – Raramente la dirigenza dell’protesta per episodi. Non capitava dal febbraio 2023, dalladi Reggio Emilia contro il Sassuolo persa 1-0 eda un discusso cartellino rosso diretto al nerazzurro Joakim Maehle alla mezz’ora del primo tempo, episodio decisivo che aveva costretto la Dea a giocare in dieci per oltre un’ora prendendo gol nella ripresa. Oltre un annola società bergamasca è tornata a farsi sentire, tuonando per alcuni episodi dubbi e decisivi giudicati dal Var mercoledì sera nella sconfitta al Meazza contro la capolista Inter. “Commentare unacosì è molto difficile. È un grande dispiacere per il risultato, ci sono stati episodi determinanti in cui sono stati fatti...