AEW | Abbiamo la verità “Hangman” Page lotterà a Revolution

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Dopo una settimana di dubbi e perplessità, siamo arrivati alla conclusione sulle condizioni di salute di Adam. Nella puntata di Dynamite andata in onda durante la notte, “” ha prima dichiarato la sua impossibilità a lottare in quel di, per poi attaccare con la sua stampella Swerve Strickland alle spalle durante un confronto verbale a distanza tra quest’ultimo e il campione del mondo, Samoa Joe. Così facendoha quindi confermato la sua possibilità a lottare nel PPV di questo weekend. Swerve got SWERVED!!!WILL be at!!! LFG!!! #AEWDynamite pic.twitter.com/6jnFpQAIU1— ?????? (@WrestlingCovers) February 29, 2024