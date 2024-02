æde – Roma

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 29 febbraio 2024) æde Via Federico Cesi, 22 – 00193Telefono: 06/88974793 Sito Internet: aededining.business.site Tipologia: nordica contemporanea Prezzi: ogni singolo piatto costa 10€, percorso minimo di 4 piatti 40€ Chiusura: Domenica e Lunedì OFFERTA Piccolo passo in avanti per æde, ristorante di cucina nordica contemporanea aperto qualche anno fa nel quartiere Prati e che ha fatto delle fermentazioni, del dry aging, delle cotture a bassa temperatura, il fulcro della proposta gastronomica. Il menù è snello e continua ad essere molto criptico, con un elenco di pochi ingredienti per piatto che, ovviamente, non fanno subito intuire cosa si andrà a mangiare e come verrà preparato. Quindi affidatevi allo chef e lasciatevi stupire dal sapore dei piatti appena arrivano a tavola. Dei piacevoli appetizer sono il piccolo benvenuto da parte della cucina: battuto di melanzane, ...