Una stagione estremamente positiva

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Da precario a certezza. Sarà davvero questa l’evoluzione di Darion Atkins, passato in poche settimane dal possibile ‘taglio’ a un ruolo da protagonista nel (nuovo) scacchiere di Priftis? Le risposte le daranno le prossime gare, ma i segnali da parte dell’ala-pivot sono già arrivati in modo forte e chiaro, prima in campionato e poi alle Final Eight. Ora la prova del bove sarà la convivenza con Black che assieme a Faye si dividerà i minuti da centro. Atkins siamo arrivati a 2/3 diqual è il suo bilancio personale oltre che di squadra? "Penso che nel complesso la nostra sia una. Abbiamo affrontato tante sfide ed altrettante ne avremo di fronte in questo finale, al di là degli alti e bassi credo che sia stata intrapresa la strada giusta: ora dobbiamo continuare a seguirla per ...