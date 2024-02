San Giovanni ora ‘vede’ i playoff | Ci crediamo e possiamo farcela

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Sanci crede, isono ad un passo. La netta vittoria contro Perugia (3-0) ha aperto le porte alla speranza dopo una stagione altalenante. "Noi siamo sempre noi, ma gli infortuni ci hanno limitato molto nella regular season –dice Stefano Manconi, il presidente di Omag Mt San– e nonostante questo comunque abbiamo vinto tante partite. Ora siamo migliorati perché da quasi due mesi non subiamo infortuni ed in campo si vede con affiatamento e aggressività". Le prestazioni sono migliorate al punto di sfiorare la perfezione viste le tre vittorie contro le prime della classe, Perugia, Messina e Busto Arsizio. E proprio contro quest’ultima sabato pomeriggio le marignanesi giocheranno in trasferta per proseguire la striscia positiva che le ha portate a un punto dal quinto posto in classifica, ultima casella utile per i ...