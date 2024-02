Lupa intrappolata e presa a bastonate salvata dall’Enpa

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) STRADELLA (Pavia) Un esemplare di lupo femmina rimane impigliato in un laccio metallico lasciato da qualche bracconiere e viene poi colpita ripetutamente alla testa, probabilmente con un bastone, a Stradella. L’Ente Nazionale Protezione Animali ha recuperato l’animale e ha presentato denuncia contro ignoti. Tutto è avvenuto pochi giorni fa quando le volontarie dell’Enpa di Voghera hanno ricevuto una segnalazione: "C’è un cane ferito che guaisce venite al più presto". Una volta sul posto, però, le volontarie si sono trovate di fronte a unaimpigliata nel laccio metallico posizionato da qualche bracconiere in un terreno. L’animale era sfinito, sanguinante e aveva difficoltà respiratorie. La volontaria Enpa ha chiamato il veterinario di Ats, che è accorso immediatamente sul posto e ha provveduto a liberare l’animale per portarlo in una clinica di Casteggio. Fin da ...