Le denunce partite dall’interno Già emesse sanzioni disciplinari

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) "Abbiamo comminatoe il 1° marzo decideremo quelle nei confronti del direttore generale. Stiamo anche esaminando se vi siano stati avanzamenti di carriera ingiusti". Il presidente di Asm Giuseppe Roccioletti, ieri sera in Commissione garanzia con gli altri membri del nuovo cda Piero Francesco Schifino e Marialisa Boschetti, ha annunciato i primi interventi compiuti dall’insediamento, dopo la bufera dell’inchiesta Clean che ha azzerato i precedenti vertici. "L’azienda sta bene – ha aggiunto Roccioletti – ha una struttura sana tanto che lesono, da persone che hanno reagito a presunte situazioni di legalità violata". Tranquillità sui conti, patrimonio immobiliare solido, Asm non ha particolari problemi ma non spenderà 52mila euro per organizzare le ...