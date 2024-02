Il fallimento del «modello Milano»

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) La Procura indaga su importanti interventi urbanistici autorizzati dal Comune. Ma al di là di presunti abusi e speculazioni, a mostrare tutti i suoi limiti è il «» del sindaco Beppe Sala con record di inquinamento, di consumo di suolo, di traffico. E con una qualità della vita in caduta libera. «Sono preoccupatissimo». Tel chi, direbbe un milanesone. Eccolo qui, il sindaco. Beppe Sala ammette finalmente il conclamato sfacelo? Cementificazione selvaggia, aria mefitica, immobili proibitivi, tartufesche crociate. Macché. La sua inquietudine nasce, piuttosto, dalle annunciate defezioni nell’ufficio urbanistico del comune. «Non sono per niente sereno: 140 funzionari mi hanno chiesto di cambiare lavoro» rivela Sala. Colpa del furore ideologico della procura, che s’è incaponita a indagare sull’urbanistica alla meneghina. Per il resto, a Gotham ...

Chi è Tomaso Trussardi ? Se lo staranno chiedendo in molti in queste ore dopo che il suo nome è stato associato a quello di Chiara Ferragni per un presunto ... (ilfattoquotidiano)

«Ci è stato detto: “O la candidata del M5s o morte. Evidentemente non c’era la volontà di tenere assieme i riformisti». Il giorno dopo le elezioni regionali ... (open.online)

Crac bancari, ecco come soci e speculatori si sono spartiti 1,5 miliardi di soldi pubblici: Tra la fine del 2020 e le scorse settimane quel denaro è servito per restituire a 129.412 investitori (su 140mila richieste) il 40% di quanto speso per le azioni, e il 95% del valore delle ...corriere

Sant’Angelo, la passione non ha categoria: Serie D: dagli spalti del “Carlo Chiesa“ non manca il sostegno ai rossoneri. Il viceallenatore Cella: "Tanti tifosi anche dopo il fallimento" Pensando a Gianluigi Buffon, è impossibile che non ...ilgiorno

Caffé delle Mura. Il Tar respinge il ricorso contro la nuova gestione: Il tribunale amministrativo ”dichiara inammissibili“ le richieste avanzate dalla Ristorante Caffé delle Mura che si era opposta al bando del Comune.lanazione