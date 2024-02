Comacchio | una favola tutta da indovinare La vigilessa racconta

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) A scrivere ladiè una, si chiama Anna Zannini. Dice, un po’ in premessa: "Le multe? Le faccio quando sono giuste, quando mi trovo davanti persone che non rispettano le regole. Se i cittadini sono in buona fede, cerco di essere comprensiva. La polizia locale è dalla parte delle gente, questo il concetto che deve passare. E mi raccomando, siamo agenti di polizia locale. Non scrivete la municipale, i vigili urbani. Da anni cerchiamo di far capire alla gente che ci chiamiamo così". Fiduciosa che questo avvenga, lei hato la sua, con un libro (uscito per le edizioni gruppo Sigem). Nella copertina ci sono i trepponti, l’azzurro pastello del cielo, il mare nel canale. Un disegno semplice, come semplice vuole essere il messaggio contenuto in quelle pagine. ...