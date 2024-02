Il personaggio Sabatini | a 54 anni titolare in Promozione

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 27 febbraio 2024)ina 54, Vincenzonon smette di stupire. La notizia della sua ripartenza dai Colli Marittimi a gennaio, squadra che milita nel girone B ditoscana, non era forse abbastanza. Ecco che il recordman classe 1970 di Porto Ercole mette un altro tassello importante alla sua già straordinaria carriera. Per i Colli Marittimi è arrivata una sconfitta sul campo dell’Atletico Maremma per 2-0, maha giocato un’ottima gara compiendo anche qualche buon intervento. Per lui però, nonostante il risultato, c’è una doppia soddisfazione: superare come numero di presenze in campionato Peter Shilton, il portiere che subì il gol della Mano de Dios, fermo a 1005.raggiunge infatti la partita numero 1.006, tra l’altro al rientro ...