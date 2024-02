Battipaglia | Prysmian Fos | sindaca con i lavoratori in protesta il 16 marzo

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 27 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoCi sarà una nuova forteper tenere alta l’attenzione sulla chiusura dello stabilimentoFos di. La mobilitazione è stata programmata per il prossimo 16ed è stata annunciata ieri pomeriggio in una riunione che si è svolta presso l’aula consiliare del Comune di. In coordinamento con le organizzazionili provinciali e le RSU aziendali, nell’aula consiliare laCecilia Francese si è confrontata con gli operai e con iti che hanno poi deciso uno stato di agitazione permanente e l’organizzazione, di una mobilitazione generale, chiedendo il supporto organizzativo di tutte le associazioni, istituzioni, parrocchie e l’intera cittadinanza di ...