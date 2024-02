Ascolti Grande Fratello | trentanovesima puntata 26 febbraio | ecco i dati auditel

(Di martedì 27 febbraio 2024)TV 26: chi ha vinto la gara del lunedì sera tra la fiction Gloria andata in onda su Rai1 e ildi Alfonso Signorini trasmesso su Canale 5?a seguire.del 26Rai1, Gloria: 3.493.000 spettatori (share 17,42%) il primo episodio e 2.702.000 spettatori (share 16,76%) il secondo episodio Canale 5,: 2.528.000 spettatori (share 19,45%) Italia 1, Fast ' furious 7: 1.154.000 spettatori (share 6,71%) Rai3, Presa diretta: 943.000 spettatori (share 4,76%) La7, La torre di Babele: 892.000 spettatori (share 4,58%) Rai2, Mad ...

