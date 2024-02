Anche da zoppi | Maurizio Sarri | il brutto sfogo dopo il ko della Lazio

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 27 febbraio 2024) Sconfitta di misura, sì, ma al Franchi il risultato in favoreFiorentina poteva essere più largo rispetto al 2-1 con il quale il match contro laè terminato. Enon è stato sicuramente contentoprestazione dei suoi giocatori: "dasi poteva fare meglio di quello che abbiamo fatto stasera (lunedì sera, ndr) — sono le parole del tecnico a Dazn fotografando il momento attraversato dalla sua formazione — Nel primo tempo siamo andati in vantaggio immeritatamente e io negli spogliatoi, durante l'intervallo, sono stato molto chiaro coi ragazzi: quel risultato non sarebbe stato portato fino alla fine con quell'atteggiamento".e i problemia Firenze Quello che ...