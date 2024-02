A12 | regolarmente aperta l’uscita di Torrimpietra

(Di martedì 27 febbraio 2024) In considerazione del peggioramento delle condizioni meteorologiche, sulla A12 Roma-Civitavecchia, è stata annullata la chiusura deldi, che era prevista dalle 22:00 di questa sera, martedì 27, alle 6:00 di mercoledì 28 febbraio. E’ quanto si legge in una nota. (Com/Mtr/ Dire)

Sulla A12 Roma-Civitavecchia , sono state annullate le ultime due chiusure in programma dello svincolo di Cerveteri , che erano previste nelle due notti di ... (romadailynews)

Cina: Tianjin inaugura prima strada per veicoli intelligenti connessi: Taiyuan, 27 feb – (Xinhua) – Ieri e’ stata inaugurata una strada per i veicoli intelligenti connessi (ICV) come progetto dimostrativo nel distretto di Baodi, nella municipalita’ settentrionale cinese ...romadailynews

Libia-Sudan: presidente del Consiglio sovrano Al Burhan atteso in visita a Tripoli: Tripoli, 26 feb 10:02 - (Agenzia Nova) - Il presidente del Consiglio sovrano del Sudan, Abdel Fattah al Burhan, è atteso a oggi Tripoli su invito ufficiale del primo ministro del Governo di unità ...agenzianova

Incidente in A12, maxi tamponamento tra quattro auto: nessun ferito grave: Genova. Maxi tamponamento questo pomeriggio sull’autostrada A12, tra i caselli di Recco e Nervi in direzione Genova. Nell’incidente sono rimaste coinvolte quattro auto. È successo poco prima delle ...genova24