ATP Rio De Janeiro | Sebastian Baez è il campione | Navone abbattuto 6-2 6-1

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Non c’è storia a Rio de. Sulla terra rossa del centrale intitolato a Gustavo Kuertenvince il titolo più importante della sua carriera battendo agevolmente il connazionale Marianocon un comodo 6-2 6-1 in nemmeno 90 minuti, salendo fino al ventunesimo posto delle classifiche ATP. Rimane una settimana assai soddisfacente anche perta, arrivato con le energie al lumicino al primo grande appuntamento della propria carriera: con questa settimana diventa prepotentemente il numero 60 al mondo dopo essere partito oltre la centesima posizione del ranking. Nelle prime battuteappare poco lucido, quasi nervoso, compiendo parecchi errori soprattutto con il rovescio. Abasta muoverlo il giusto per comandare lo scambio e salire quasi ...

