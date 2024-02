Tragico schianto frontale | Lorenza e Piero muoiono così

(Di domenica 25 febbraio 2024) Nel pomeriggio di oggi, unincidente stradale ha scosso la località di Brasimato, lungo la strada statale 107 che collega Crotone a Cosenza, lasciando un bilancio di due morti e due feriti gravi. Poco prima delle ore 17, due autovetture, una Fiat Grande Punto e una Volkswagen Golf, entrambe con due persone a bordo, si sono scontrate frontalmente per cause ancora in fase di accertamento. I primi soccorsi arrivati sul posto hanno descritto una scena devastante. Gli occupanti della Grande Punto, un giovane ragazzo e una ragazza di Crotone, identificati comeAloisio, 33 anni, eRiolo, 43 anni, entrambi appassionati di danza e noti ballerini di ballo caraibico, erano già morti. La coppia era in viaggio di ritorno da una competizione di danza quando è avvenuto l’incidente che ha posto fine alla loro vita. Le ...

