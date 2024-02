Parco Locatelli | Paganoni | “Una giungla di ghiaia | senza erba Un progetto mai condiviso con la rete”

(Di domenica 25 febbraio 2024) Bergamo. “Unadi, inaccessibile alle persone con disabilità o difficoltà motorie, cementificata anche nella sua zona giochi. E soprattutto”. Questo, in sintesi, il senso del post pubblicato a mezzo Facebook dal consigliere comunale Simoneche interroga la maggioranza in Comune non solo sulle scelte fatte in gestione del verde all’interno del, ma chiede conto anche della mancata partecipazione rispetto alle decisioni prese. Con una domanda precisa rivolta all’assessore competente Marzia Marchesi. Sotto le considerazioni tra chi, come Nicola Eynard cerca di spiegare le geometrie del disegno e chi, come Oriana Ruzzini, compagna di banco die neo eletta portavoce provinciale di Europa Verde, ...

In corso le manutenzioni per la messa in sicurezza delle aree verdi di Castellanza: Parco dei Platani, Via Redipuglia, Via El Alamein, Via Locatelli, Via Pietro Micca, Parco di Via Donizetti, Via San Giulio, Via Gerenzano, Via Lombardia, l’area parcheggio del C.A.I. di Via S.Giovanni ...legnanonews

Logistica morenghese: approvato lo schema d'intesa strategica tra Comuni, Parco Serio e Provincia: Ad annunciare con soddisfazione il risultato è stato il sindaco Amilcare Signorelli, contento di essere riuscito a mettere d’accordo le sei parti (oltre al Comune di Morengo anche quelli di Bariano, ...primatreviglio

Locatelli, "una giornata straordinaria oggi in Sardegna": ROMA, 22 FEB - "Una giornata straordinaria oggi in Sardegna.Questa mattina a Cagliari ho potuto incontrare tantissime persone, famiglie ed associazioni che mi hanno voluto parlare dei temi più importa ...mattinopadova.gelocal