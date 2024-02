Lautaro in gol a Lecce | Inter a segno per la ventesima trasferta consecutiva in Serie A | un record per il club nerazzurro

(Di domenica 25 febbraio 2024)Martinez (alla sua rete n°100 in A) sbloccaal ‘Via del Mare’ e arriva un altroper i nerazzurri in questa stagione finora di altissimo livello. La squadra di Simone Inzaghi è infatti andata aper lagara esternainA, cosa che mai era riuscita prima al. Tra il febbraio e il dicembre del 2021 si era fermata a 19 la squadra nerazzurra. Una striscia che ha preso il via quasi un anno fa, seppur in una sconfitta, quella di 2-1 contro lo Spezia che sarebbe poi retrocesso. L’ultima partita esterna senza reti da parte die compagni risale al 26 febbraio del 2023, nello 0-0 di Bologna. SportFace.

Lautaro Martinez in Inter-Atletico Madrid non è riuscito a segnare, malgrado una partita ricca di conclusioni e occasioni da rete. PROBLEMA COL GOL – Lautaro ... (inter-news)

LIVE - Lecce-Inter 0-1, 23': Mkhitaryan vicino al raddoppio, conclusione fuori di pochi centimetri: 20' - De Vrij strappa palla con nonchalance a Piccoli e innesca un contropiede dell'Inter che però non porta frutti. IL GOL DI Lautaro: Carlos Augusto si frappone sulla traiettoria di Touba e converte ...fcinternews

LIVE - Lecce-Inter 0-1, 19': Asllani al bacio per Lautaro, che trova il suo centesimo gol in Serie A: IL GOL DI Lautaro: Carlos Augusto si frappone sulla traiettoria di Touba e converte l'azione servendo Asllani. Bravo il 21 nerazzurro a trovare un pallone perfetto per imbeccare Lautaro che tenuto in ...fcinternews

Gol numero 100 per Lautaro Martinez: Lautaro Martinez segna il suo gol numero 100 in Serie A in 196 partite. È il 9° giocatore a raggiungere questo traguardo con una singola squadra ...sportmediaset.mediaset