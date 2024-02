Grifo da urlo | piegata la Juventus Next Gen

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 25 febbraio 2024) Perugia, 25 febbraio 2024 – Un gol alla fine del primo tempo, il raddoppio a inizio ripresa. Ilsupera laGen con un’ottima prestazione e torna a vincere al Curi. Dopo un buon primo tempo chiuso in vantaggio grazie al gol di Sylla, il Perugia ha raddoppiato nella ripresa grazie al primo sigillo in biancorosso dell’olandese Lewis, veloce a ribadire in rete la respinta del portiere sul destro di Paz. I bianconeri sono andati vicini al gol con Guerra che appena entrato ha colpito il palo. Soddisfatto a fine gara il tecnico Alessandro Formisano: “Sette giorni fa ci è mancato il coraggio di vincerla e l’abbiamo persa immeritatamente per un episodio. Oggi invece abbiamo colto un successo meritato e siamo cresciuti. Dobbiamo continuare a rischiare ed avere coraggio anche con il lavoro offensivo dei due braccetti di ...