Fuori dalla discoteca Studentessa violentata | l’aggressore fermato dagli addetti alla sicurezza

Studentessa americana violentata fuori dalla discoteca Alcatraz di Milano: soccorsa dai buttafuori del locale

(Di domenica 25 febbraio 2024) La serata scorre via liscia tra musica, drink, luci e colori sgargianti. È un venerdì sera come tanti per i giovani che si ritrovano all’Alcatraz di via Valtellina, tra le discoteche più note di Milano, nella zona nord della città. La festa, però, sfocia in incubo per una ventenne americana,Erasmus. Stando al suo racconto e agli elementi raccolti finora, poco dopo le 2,dal locale, la giovane si ritrova a terra, nel parcheggio del supermercato accanto.. Accusato di aver abusato di lei è un ragazzo coetaneo nato in Egitto con cittadinanza italiana, anche lui studente universitario, conosciuto quella sera. A lanciare l’rme per primi sono alcuni passanti che sentendo le urla della ragazza si rendono subito conto della situazione e chiedono aiuto agli...