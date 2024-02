Frattesi al 45? | «Dovremo esser bravi a mantenere il risultato»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 25 febbraio 2024) Davideè stato intervistato su DAZN al termine del primo tempo di Lecce-Inter, partita valida per ventiseiesima giornata del campionato di Serie A, chiuso suldi 0-1, frutto del gol di Lautaro Martinez al 15?. INTERVISTA – Queste le parole su DAZN da parte di Davidedopo il primo tempo di Lecce-Inter, valida per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A. «Come mi aspetto il Lecce nel secondo tempo? Uguali. Chiaramente non riusciranno a tenere tutta la seconda parte della partita, peròsoprattutto al rientro, il primo quarto d’ora/venti minuti a cercare diil». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non ...